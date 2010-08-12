Медведев требует не допустить роста цен на продовольствие в России

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ требует от правительства и контрольных органов не допустить роста цен на продовольствие в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на совещании о мерах по стабилизации положения на внутреннем зерновом рынке.

«Мы не должны допустить роста цен на зерно, на комбикорм. Мы должны понимать, что будет происходить в конечном счёте с ценами на продукты питания: на муку, на хлеб, на мясо, на молоко. Сейчас, конечно, все об этом думают, думают аграрии, думают те, кто за этот сектор отвечает, но мы понимаем, что об этом думают и обычные люди. Что будет после этого крайне тяжёлого лета, как это отразится на ценах на самые элементарные продукты питания. И это прямая ответственность правительства и регионов», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он считает, что ситуация должна отслеживаться практически в ежедневном режиме, потому что в этих условиях появятся те, кто захочет этой ситуацией воспользоваться – они уже есть.

«В данном случае я имею в виду, конечно, не аграриев, не производителей, а тех, кто стоит на других участках аграрной цепочки, тех, кто занимается реализацией. Уже сейчас есть симптомы, несмотря на меры поддержки, несмотря на то, что ситуация сложная, но она не критическая. В этом году мы, конечно, выдержим. Надо думать, как дальше будет развиваться наш рынок в следующем году. Тем не менее, на этом пытаются наживаться», - подчеркнул он.

Д.МЕДВЕДЕВ поручил правительству РФ, контрольным структурам и органам прокуратуры следить за тем, как складывается ценовая политика.

«Мы должны понимать, что это самая чувствительная категория продуктов питания. От неё зависит и ситуация у наших людей, и ситуация в аграрном секторе в целом», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, за последнее время в Москве и других регионах РФ наблюдается рост цен на хлеб в районе 10-12%.