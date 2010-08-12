В Киеве начали снос гаражей, которые мешали строительству моста
Минтранс обещает убрать за 2 недели
Гаражи, мешающие строительству Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве, будут снесены через две недели.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на главу ведомства Константина ЕФИМЕНКО.
Согласно сообщению, на подъезде к Дарницкому мостовому переходу уже начат снос гаражей, которые мешали строительству автомобильной развязки.
«Гаражи, расположенные прямо на месте будущего съезда с Дарницкого моста, уже демонтируются», – сказал К.ЕФИМЕНКО, отметив, что снесено уже пять гаражей.
Также, по словам министра, завершен монтаж почти всех опор съезда с левого берега на правый.
Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.