С набережной Днепра “убрали” плавучий офис Приватбанка

С набережной Днепра убрали плавучий офис, в котором должно было разместиться отделение “Приватбанка”. Как сообщает корреспондент УНИАН, 11 августа около 20-и вечера к дебаркадеру на месте прежнего известного ночного клуба «River Palace» (который отшвартовали в конце июля) прибыли сотрудники милиции и транспортной прокуратуры. Через несколько часов, около 22-х вечера плавсредство отшвартовали в неизвестном направлении. Плавучий офис простоял на набережной Днепра только сутки, прибуксировали его только в ночь с 10 на 11 августа. Открытие отделения банка планировалось сделать через месяц.

“Это незаконное завладение чужим имуществом. Никаких объяснений представители транспортной прокуратуры не предоставили, – прокомментировал ситуацию директор представительства “Приватбанка” в городе Киеве Сергей Волков. – У нас есть официальные документы на его пребывание, легитимный договор, на сегодня действителен. Были выдвинуты определенные требования, которые мы согласно договору должны были выполнить. И в случае невыполнения этот объект был бы в принудительном порядке отбуксирован. Речь шла о серьезных технологических вещах – нужно установить тумбы, крепления и т.д. Но согласно договору у меня срок на все это 1 месяц с момента получения техпаспорта. А техпаспорт зарегистрирован 4 августа этого года”.

Представители транспортной прокуратуры отказались общаться с прессой.

Справка УНИАН 8 июля с.г. группа представителей правоохранительных органов демонтировала крепление ресторана «Мураками», который находился на ул. Набережно-Крещатицкой в Киеве. Его отбуксировали к Рыбацкому острову.

29 июля Киевская транспортная прокуратура вместе с отрядом «Беркут» отбуксировала с Набережного шоссе корабль, на котором находился ночной клуб «River Palace». Корабль пришвартовали в районе города Новоукраинки Кировоградской области.

В Киевской транспортной прокуратуре заявляют, что до сентября на набережной в Киеве не останется ни одного развлекательного заведения и гостиницы.