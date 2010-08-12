Ученые "состарили" каменный век на 800 тысяч лет

Предки человека начали пользоваться каменными орудиями для свежевания мяса еще 3,4 млн. лет назад - на 800 тысяч лет раньше, чем считалось, выяснили археологи. Таким образом, к работе с камнями приступил не Homo Habilis, но еще более далекий предок человека - Australopithecus afarensis. Останки самки одного из них, названной Люси, впервые нашли в 1976 году в Эфиопии, передает NEWS.ru.

Группа ученых под руководством доктора Зересеная АЛЕМСЕГЕДА из Калифорнийской академии наук нашла две окаменевшие кости животных со следами ударов каменными орудиями. Как выяснилось, от них отделили мясо и извлекли из них костный мозг с помощью каменного инструмента 3,4 млн. лет назад, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Кости обнаружили в Эфиопии, недалеко от того места, где в 1976 году открыли останки Люси. "Эта находка определенно заставит нас пересмотреть учебники по эволюции человека, поскольку она отодвигает период начала использования камня и употребления мяса на примерно миллион лет назад. Эти события оказали мощное воздействие на развитие человечества ", - сказал доктор З.АЛЕМСЕГЕД.

Благодаря использованию каменных орудий, которые позволяли относительно быстро снимать мясо и вскрывать кости, скелеты животных стали более привлекательным источником пищи, отметила его коллега доктор Шеннон МАКФЕРРОН, археолог Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

До сих пор старейшим свидетельством свежевания скелетов животных при помощи каменных орудий были находки, обнаруженные в Боури (Эфиопия), а именно кости с характерными зарубками, возраст которых был оценен в 2,5 млн. лет. Поблизости, в Гоне, были найдены и сами каменные инструменты того же возраста.

Новые же находки ученые обнаружили в местечке Дикика, что в 300 с лишним км к северо-востоку от Аддис-Абебы и вблизи того места, где в 2000 году нашли останки Селам, названной дочерью Люси. Селам стала самым молодой (имеется в виду возраст, в котором застала ее смерть) представительницей Australopithecus afarensis из когда-либо найденных.

Нынешнее открытие археологи сделали в ходе тщательных поисков, которые вели все эти 10 лет возле места обнаружения останков Селам, пытаясь узнать больше о ее жизни. В свете новых находок ученые приходят к выводу, что Селам носила небольшие чешуйки камней, помогая своим родственникам свежевать туши животных, пишет газета The Daily Mail.

Профессор Фред СПУР из Университетского колледжа Лондона отметил: "Такого шага вперед мы ждали долго. Мы не должны отбрасывать ничего, выявленного ранее, мы лишь добавляем теперь новую главу в книгу наших знаний".