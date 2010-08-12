Старейшего медведя Киевского зоопарка решили усыпить

Консилиум ветеринаров принял решение усыпить одного из старожилов Киевского зоопарка - малайского медведя по кличке Соломон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

«Условия жизни животных, качество содержания и ухода зависят от доброты людей, которые с ними работают. В Киеве животные доживают до глубокой старости», - отметил главный ветеринарный врач зоопарка Андрей МАРУНЧИН. Однако природа берет свое и часто даже высококвалифицированная помощь не в состоянии помочь животному, добавил он.

Малайский медведь Соломон давно пережил свой физиологический возраст. Ему уже более 30 лет, а медведи данного вида живут лишь до 26. В прошлом году на фоне гипертонической болезни у Соломона началась развиваться глаумкома, а две недели назад произошел инсульт.

Сейчас у медведя только частично сохранено сознание. Кормят Соломона с ложки, причем он даже не может сам глотать. Врачи убеждены - шансов на выздоровление у него нет. Однако для зоопарка очень важна точка зрения каждого специалиста, поэтому был созван профессиональный консилиум, призванный оценить ситуацию и принять решение о дальнейшем судьбе питомца, подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, 11 августа консилиум ветеринаров, в состав которого, кроме сотрудников зоопарка, также вошли специалисты Управления ветеринарной медицины г. Киева и ведущих профильных вузов Украины, принял решение о необходимости усыпить животное.

«В данной ситуации не усыпить животное это хуже, чем усыпить. Потому что возврата назад, к адекватному состоянию, уже не будет. Глаукома, повышенное давление, которое и спровоцировало, скорее всего, инсульт, вызывают у медведя страшные боли в голове. Он мучается. Ему просто физически больно. Вылечить это животное нельзя, а держать его, чтобы оно постоянно мучилось, просто не по-человечески», - считает одни из челнов консилиума, доцент Сумского национального аграрного университета Дмитрий БЕРЕЖНОЙ.

За эвтаназию, по данным пресс-службы, высказались и представители общественных организаций, которые были приглашены руководством зоопарка, чтобы изучить ситуацию.

Когда именно будет проведена эвтаназия, решат ветеринары зоопарка, которые постоянно следят за состоянием здоровья Соломона. Специалисты подберут наиболее удобное время, чтобы исключить страдания животного, заверили в пресс-службк Киевского зоопарка.