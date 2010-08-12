Чехия готова принять женьшень в оплату долга КНДР

Чехия обсуждает с властями КНДР возможность выплаты задолженности этой страны в форме продукции из женьшеня, сообщает Би-би-си.

Северная Корея задолжала еще Чехословакии около 10 млн долларов за поставки промышленного оборудования и трамваев.

Женьшень считается целебным средством, которые улучшает выносливость и повышает либидо. На переговорах обсуждалась возможность выплаты до 5 процентов существующей задолженности. Это составило бы 20 тонн женьшеня, что намного превышает годовое потребление этого продукта в Чехии.