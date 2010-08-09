17-летний студент-химик грозил серией взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины задержала в Полтавской области пять членов организованной преступной группировки, которые, с помощью телефонных анонимных угроз применить взрывные устройства, в том числе и на объектах общественного транспорта, требовали значительные суммы денег.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, в ночь с 7 на 8 августа неизвестный гражданин несколько раз звонил по телефону на номера оперативных дежурных СБУ, требуя выплатить ему и его сообщникам 600 тыс. дол. Злоумышленник угрожал в ближайшее время взорвать самодельные взрывные устройства в разных районах столицы в подтверждение решительности своих преступных намерений.

Безотлагательно в Службе безопасности Украины была создана оперативно-следственная группа, которая в короткие сроки установила личность гражданина, который анонимно звонил по телефону правоохранителям, и личности всех других членов преступной группировки.

В ходе спецоперации с привлечением бойцов спецподразделения «Альфа» СБУ на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина в момент передачи обусловленной денежной суммы был задержан один из вымогателей - студент-химик колледжа, 1993 года рождения.

В то же время в самом Пирятине были задержаны и другие участники этой группировки. Все они безработные местные жители - 1981, 1986 и 1989 года рождения.

Установлено, что схему изготовления взрывных устройств злоумышленники легко нашли в Интернете. В ходе обысков в помещениях молодых людей были изъяты составные элементы для изготовления взрывных устройств, а также 100 кг серной кислоты в канистрах, другие химические вещества, специально приобретенные ими по рекомендациям на соответствующих веб-сайтах.

У членов группировки также изъяты самодельные взрывные устройства, которые они планировали применить в Киеве в случае отказа представителей государственных органов выплатить им деньги. Выявлено вещество, тротиловый эквивалент которого, по заключению экспертов, составляет около 4 кг, которое предназначалось для изготовления взрывных устройств.

Самодельные взрывные устройства и другие изъятые химические вещества направлены на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении органами милиции по материалам СБУ уголовного дела по ст. 263 (обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются безотлагательные следственные действия при участии всех задержанных.