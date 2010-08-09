Милиция развернула охоту на торговцев курительными смесями

Милиция Донецкой области за два дня оперативно-профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, изъяла из торговой сети психотропных и токсических веществ на 25 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника отдела областного УБОП Сергея ЯКОВЕНКО.

По его словам, 5-6 августа сотрудниками его подразделения совместно с представителями Управления по защите прав потребителей была проведена проверка торговых точек, которые, по оперативной информации, осуществляли реализацию курительных смесей и нюхательных веществ. В ходе данного рейда было изъято товаров, содержащих психотропные и токсические вещества, которые влияют на физическое состояние человека, на сумму около 25 тыс. грн.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают каналы доставки этих товаров, а также лиц, причастных к их распространению и реализации.

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