Журналист Нового канала не смог победить «Беркут»

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против сотрудников "Беркута".

Об этом "Украинской правде" сообщили в профсоюзе "Медиафронт".

Таким образом, было оставлено в силе решение Шевченковского райсуда столицы об отмене решения прокуратуры о возбуждении уголовного дела относительно препятствования профессиональной деятельности журналиста Нового канала Сергея Кутракова.

Вместе с тем один из защитников журналиста подчеркнул, что "позиция Апелляционного суда ошибочная и плохо мотивированная".

"Мы считаем, что заявления потерпевшего лица, его показаний, уже достаточно, чтобы уголовное дело существовало. Кроме заявления потерпевшего есть и другие материалы", - отметил он.

"Есть два видеоматериала, есть материал, состоящий из фотографий, которые реконструируют обстоятельства этого дела, есть акт судебно-медицинской экспертизы, заключения эксперта. Есть целый ряд вполне доказательных материалов, на основе которых можно считать, что возбуждать дело можно", - заявил адвокат.

"Нам говорят о том, что эти видеоматериалы недостаточно объективны, они могут быть смонтированы самым пострадавшим", - отметил он. Также, по словам защитника Кутракова, "между фактом нападения на журналиста и самой медицинской экспертизой прошло около 12 дней".

"Нет причинно-следственной связи между фактом и телесными повреждениями, так как время в 12 дней разрывает эту связь", - пояснил он.

Адвокат считает, что "суд стал на формальную точку зрения". "Он сказал, что нет доказательств того, что именно эти люди принимали участие: видеоматериалов недостаточно, свидетельств потерпевшего недостаточно, телесные повреждения относить к этим лицам нельзя", - сказал адвокат.

По его словам, "позиция апелляционного суда определяется той политической ситуацией, в которой находится суд". Собеседник отметил, что сторона журналиста будет подавать кассацию.

Также они намерены встретиться со следователем, который находится в отпуске, "потому что в материалах дела есть много" белых пятен ". В частности, по словам адвоката, в материалах нет "протокольного опознания".

Как известно, 12 июля Шевченковский суд отменил постановление о возбуждении уголовного дела относительно препятствования профессиональной деятельности журналиста Сергея Кутракова.

Это решение суд принял, удовлетворив жалобу "Беркута", поданную в ответ на возбуждение уголовного дела.

Ранее, 8 апреля в помещении Украинского дома корреспондент Нового канала, выполняя редакционное задание, проводил съемку сюжета об открытии фотовыставки "Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН - УПА".

Когда началась потасовка между организаторами выставки и ВО "Свобода", Кутраков фиксировал эти события на камеру. В связи с этим охранники вытолкали его за дверь, "причинив ему при этом телесные повреждения".