Ночной клуб «Шоколад» сгорел из-за «неосторожного курения»?

Самой вероятной причиной недавнего пожара в ночном клубе «Шоколад» (г. Макеевка) стало неосторожность при курении, считает председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. Говоря о пожаре в «Шоколаде» А.БЛИЗНЮК отметил: «Я не хочу говорить об окончательной версии, почему это произошло, но вариантов там немного. Загорелось с тыльной стены, а с тыльной стороны дворик с поддонами деревянными и прочими вещами, куда народ спокойно ходил курить. И все».

На уточняющий вопрос журналистов, не было ли здесь умышленного поджога, губернатор ответил отрицательно. «Поджоги, если делают, там пытаются скрыться, ночью, и еще чего-то, спрятаться от камер видеонаблюдения и так далее. А курят там, где попало!», - отметил А.БЛИЗНЮК.

В свою очередь, в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области напомнили, что 7 августа в 18.44 в Горняцком районе г. Макеевки произошел пожар в развлекательном центре «Шоколад-Проект». Огнем было повреждено: кровля -200 кв. м, обшивка фасада -500 кв. м, отделочные материалы третьего и технического этажей - 1200 кв. м и 600 кв. м соответственно, а также 14 оконных блоков, частично мебель и клубное оборудование.

В Центре пропаганды отметили, что пострадавших в результате пожара нет, а причина пожара, материальный ущерб и сумма спасенных материальных ценностей пока устанавливаются.

От Главного управления МЧС привлекалось 22 единицы техники и 60 человек личного состава.