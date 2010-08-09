В Украине стало больше денег - на 13,2%

В Украине в июле 2010 года денежная масса увеличилась на 3,4% (с начала года – на 13,2%) – до 551,7 млрд. грн., а монетарная база – на 1,9% (с начала года – на 14,8%) – до 223,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

При этом регулятор отмечает, что на динамику объемов денежной массы повлияло наращивание ресурсной базы банков вместе с увеличением наличности вне банков.

Увеличение объемов монетарной базы в НБУ объясняют сезонным повышеним спроса на наличность и перечислением Нацбанком в Госбюджет суммы превышения сметных доходов над расходами.

По данным НБУ, общий объем депозитов в июле увеличился на 3,3% (с начала года – на 14,6%) – до 375,7 млрд. грн. Прирост депозитов в июле был обеспечен как за счет средств в национальной валюте (на 3% - до 212,3 млрд. грн.), так и в иностранных валютах (на 3,6% - до 163,4 млрд. грн.).

С начала года объем депозитов физических лиц увеличился на 17,7% – до 248,8 млрд. грн., в июле — на 3,5%. При этом их прирост в национальной валюте (28,2%) более чем в три раза превысил соответствующий показатель по средствам в иностранной валюте (8,5%). Объем депозитов юридических лиц с начала года вырос на 9,1% – до 126,9 млрд. грн., (в июле - на 2,9%). Рост средств физических лиц с начала года произошел исключительно за счет средств в национальной валюте (рост на 14,6%), в то время как средства в иностранной валюте уменьшились на 0,6%.

Объем наличности вне банков в июле увеличился на 4% (с начала года – на 11,5%) – до 175,1 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы за месяц вырос с 31,5% до 31,7%, однако он остается ниже, чем в начале года (32,2%).

Объем обязательных резервов, перечисленных банками в июле на отдельный счет в Национальном банке Украины, составил почти 11,5 млрд. грн. Объем коррсчетов банков в июле снизился на 8,3% (рост с начала года - на 50,4%) - до 26,2 млрд. грн.

Объем операций Нацбанка по мобилизации средств в июле составил 40,9 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков – 35,1 млн. грн. (с начала года – 155,9 млрд. грн. и 3,9 млрд. грн. соответственно).

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 14,1% в июне до 13,5% в июле, в иностранной валюте - с 13,9% до 10,4%.

Общий объем остатков кредитных вложений в июле вырос на 1,2% - до 705,5 млрд. грн. (в том числе в национальной валюте - на 1,6%, в иностранной - на 0,9%).

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет Украины в июле поступило средств на общую сумму 4 млрд. 254,17 млн. грн. (с начала года — 28 млрд. 249,14 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации) на общую сумму 34 млрд. 639,14 млн. грн. В июле выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся. Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов по их первичному размещению в июле составляла 9,84% годовых (с начала года - 14,07% годовых). Средневзвешенная доходность ОВГЗ с учетом обязательств, выпущенных на цели рекапитализации банков, в июле составляла 9,84% годовых (с начала года -13,23% годовых).