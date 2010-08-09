В Херсоне "расселяют" СИЗО в связи с аварийным состоянием корпуса

Руководство центрального аппарата Департамента по исполнению наказаний в связи с аварийным состоянием режимного корпуса №2 Херсонского следственного изолятора (СИЗО) приняло решение о переводе 650 заключенных из Херсонского СИЗО в аналогичные учреждения Запорожья, Винницы, Днепропетровска, Кривого Рога и Николаева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

В 2003 году комиссия признала аварийными режимные корпуса №1 и №2 Херсонского СИЗО (так называемые "корпуса для туберкулезников"). В июне 2010 года после повторного обследования СИЗО было принято решение о запрете дальнейшего использования указанных корпусов. Тогда же было принято решение о переводе заключенных в СИЗО других областей.

Кроме того, руководство управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области обратилось в мэрию Херсона с просьбой о выделении земельного участка с развитой инфраструктурой и площадью 10 га для передислокации СИЗО.

Первыми из СИЗО будут отселены лица, в отношении которых проведены следственные действия. "10 августа будет осуществлено первое плановое переселение задержанных в другие изоляторы государства. Переселение продлится несколько месяцев", - цитирует пресс-служба мэра Херсона Владимира САЛЬДО.

Строительство нового изолятора будет происходить с привлечением бюджетных средств и средств инвесторов. Проектирование, строительство и введение в эксплуатацию проекта рассчитано на 3 года.

Зданию Херсонского следственного изолятора исполнилось 230 лет.