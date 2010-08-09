Во Франции умер известный исполнитель роли комиссара Мегрэ
08:42, 09 августа 2010Общество
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Кремер сыграл в 120 фильмах и сериалах
Во Франции на 81-м году жизни скончался известный актер Бруно Кремер - исполнитель главной роли в телесериале "Мегрэ".
Как передает ИТАР-ТАСС, смерть наступила еще в субботу, 7 августа, однако агенты актера сообщили о его кончине только в воскресенье.
Б.Кремер играл роль комиссара Мегрэ дольше всех в мировом кинематографе. С его участием с 1991 по 2005 годы было снято 54 серии "Мегрэ".
Б.Кремер родился 6 октября 1929 года в одном из пригородов Парижа. Долгое время он работал в театре, а не телеэкране появился впервые в 1952 году, снявшись в эпизодической роли в фильме "Длинные зубы".
За свою актерскую карьеру Б.Кремер сыграл в 120 фильмах и сериалах.
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