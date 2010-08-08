За сутки на территории Украины возникло 568 пожаров

По оперативным данным, в течение минувших суток на территории Украины зарегистрировано 568 пожаров, в том числе в жилом секторе - 111 пожаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, кроме этого, возникло 7 пожаров на предприятиях и 16 пожаров на транспорте.

Огнем уничтожено 58 зданий, 11 единиц автотракторной техники и 80 тонн кормов.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 7 млн. 769 тыс. грн., в том числе 1 млн. 404 тыс. грн. – прямые.