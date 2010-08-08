Житомирская больница получила ультрасовременный томограф

Житомирская областная больница получила от компании-производителя ультрасовременный томограф стоимостью 8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи томографа состоялась в рамках Всеукраинской научно-практической конференции радиологов по вопросам мультисрезовой компьютерной томографии.

Новинку презентовало на конференции представительство фирмы-производителя Toshiba Мedical Systems.

По словам директора представительства Toshiba Medical Systems Константина ГАЕВСКОГО, "установленный в областной больнице компьютерный томограф марки «Аквилон» (Aquilion) относится к мощнейшей категории оборудования – эксперт-класса. Новая техника имеет уникальные возможности. Оборудование такого уровня в области больше нет".

Благодаря специальным программам и техническим характеристикам врачи могут увидеть любую часть человеческого организма в трехмерном изображении.