Из Львовского музея им.Шептицкого похищено 40 старинных книг и рукописей

Из Львовского Национального музея им. Шептицкого похищено 40 старинных книг и рукописей, сообщает “Немецкая волна”

Исчезновение ценных старинных книг и рукописей было обнаружено еще в 2004 году, следовательно правоохранители инициировали проведение полной инвентаризации. После детальной сверки, которая недавно закончилась, работники музея недосчитали несколько десятков бесценных экспонатов. Речь идет о кирилличных старинных книгах и рукописях, которые можно отыскать в европейских каталогах ценных книг.

Эксперты обращают внимание на то, что музей находится под государственной охраной, а размеры отдельных похищенных книг слишком большие, чтобы вынести их незаметно.

Историк-архивист Иван СВАРНИК считает, что книги могли украсть сотрудники музея.

Кирилличные раритеты могут быть интересны в первую очередь украинским коллекционерам и коллекционерам из России, добавил эксперт.

И.СВАРНИК допускает, что преступники действовали на заказ. „Исходя из того, что в одном хранилище были и кирилличные, и латинские старинные книги, а исчезли только кирилличные, то это скорее всего заказ”, - сказал он.

Также И.СВАРНИК добавил, что похитили только книги XVI-XVII веков и те, которые имеют „товарный вид”. Это церковная кирилличная литература, уникальные вещи, которые художники не копировали, и изготовляли на заказ богатых людей. Он допустил, что кражу совершили, когда в отделениях музея проводили ремонтные работы, или когда спасали и высушивали ценные экспонаты от сырости и мокроты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, которое расследует один из райотделов милиции Львова.

О цене похищенных старинных книг эксперты пытаются не говорить, потому что их историческую ценность невозможно оценить, а шансов на возвращение практически нет. Очевидно, речь идет о миллионах долларов, допускает “Немецкая волна”.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2004 года во Львовском национальном музее имени Шептицкого была проведена сверка наличия фонда “Старинные книги кирилличные”, в результате которой не обнаружено 5 старинных книг. Тогда милиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения книг.