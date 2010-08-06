Аэропорт «Борисполь»: самолеты в Москву вылетают по графику

Самолеты в Москву сейчас вылетают по графику. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта «Борисполь» Оксана ОЖИГОВА.

«Ситуация утром действительно была такая, что самолеты летели с опозданием», - отметила она. По ее словам, на данное время авиакомпания «Аэросвит» выполняет рейсы в аэропорт Внуково по графику. В то же время российская авиакомпания «Сибирь», которая по графику уже должна была вылететь из Домодедово в «Борисполь», пока не вылетела из этого аэропорта.

Как сообщили некоторые СМИ, московский аэропорт Шереметьево, в который из-за плохих погодных условий, вызванных смогом, отправляли на посадку самолеты из Домодедово и Внуково, перегружен. По данным Росавиации, сейчас рейсы, направляющиеся в Москву, отправляются в Воронеж, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Харьков.

В то же время, сегодня самолет, летевший в Москву, вернулся в Харьков из-за погодных условий, вызванных смогом.