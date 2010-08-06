Янукович запретил фейерверки в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратился в Киев из Крыма и принял решение о запрещении проведения фейерверков на территории государства.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Она также проинформировала, что сейчас глава государства проводит рабочую встречу с министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЕВЫМ.

Кроме того, отметила А.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ своим решением запретил использование фейерверков на территории Украины.

“Президент также рекомендовал организационному комитету по подготовке к празднованию 19-й годовщины независимости Украины исключить из программы празднования проведения фейерверков в связи со сложной ситуацией пожарной опасности”, - сказала А.ГЕРМАН.