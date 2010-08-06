В Луцке замироточила икона Иоанна Предтечи

В Луцке во временной Благовещенской церкви замироточила икона Иоанна Предтечи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Кроме того, еще одна икона - икона Пантелеимона - в верхней части излучает тепло, а в нижний – холодная, хотя никаких источников энергии возле нее нет.

Как говорится в сообщении, икона Иоаана Предтечи - деревянный писаный образ с частицей вмонтированных мощей святого покрылся каплями, которые постепенно начали гудеть. Появление капель настоятель храма протоиерей Николай САВЧУК заметил еще 6 июля. На следующий день, 7 июля, перед Службой по случаю Рождества Иоанна Крестителя прихожане увидели, что капли укрыли образ еще больше. С тех пор были разные версии произошедшего, которые могли бы объяснить естественное их происхождение, но все они отпали. Следовательно, священник получил благословение наблюдать за иконой, что замироточила, и осуществлять соответствующие богослужения.

Как рассказали в пресс-службе епархии, мироточение икон в этой церкви наблюдали и раньше. В предыдущие годы именно в этом храме мироточили образы Луки Крымского, Иова Почаевского, апостолов Петра и Павла, Рождества Христово.

Что же касается чуда с иконой Пантелеимона, то, по словам настоятеля храма, это явление новое. В целом комментировать чудеса священник не осмеливается, но отметил, что когда-то на этом месте стоял храм, поэтому чудеса в небольшой временной церкви можно расценить „як благословение с Небес на строительство здесь величественной церкви”.