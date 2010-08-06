В Черновцах к приезду Януковича запретили акции протеста

Черновицкий Окружной административный суд 5 августа принял решение о запрещении черновицкой «Свободе» проводить акции протеста во время приезда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА 7 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Истцом по этому делу выступил исполнительный комитет Черновицкого городского совета, который требовал запретить проведение любых акций протеста во время визита Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, который планирует прибыть в Черновцы по случаю празднования годовщины образования Черновицкой области.

Истцы требовали запретить проведение мирной акции в центре Черновцов, в частности от Центральной площади и по ул. Университетской, объясняя это тем, что подобные акции смогут помешать проведению торжеств по случаю празднования 70-летия создания Черновицкой области с участием В.ЯНУКОВИЧА. Суд удовлетворил иск, считая, что акция черновицкой «Свободы» может спровоцировать столкновения между представителями разных политических направлений.

Как отметил председатель Черновицкой областной организации ВО «Свобода» Виталий МЕЛЬНИЧУК, комментируя судебное решение, «запрещение властью, используя подконтрольные суды, мирных акций протеста, ограничения конституционных прав граждан на свободу собраний и свободу слова, свидетельствует о страхе режима ЯНУКОВИЧА перед собственным народом”.

По его мнению, “сказки об огромной поддержке ЯНУКОВИЧА в обществе и рейтинге его олигархической Партии регионов перечеркивается страхом непосредственного общения с народом, который является главным носителем власти в стране”.