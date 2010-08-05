Из-за подорожания газа подорожал хлеб в Умани

В городе Умань Черкасской области выросли цены на хлебобулочные изделия.

Как передает корреспондент УНИАН, в среднем стоимость различных сортов хлеба и батона увеличилась на 10 копеек.

Повысило цену местное предприятие - ЗАО "Уманьхлеб", - которое является крупнейшим производителем и поставщиком хлеба в Уманском районе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ЗАО "Уманьхлеб", такой шаг обусловлен ростом себестоимости хлебобулочных изделий из-за повышения с 1 августа тарифов на газ, который используется для выпечки хлеба.