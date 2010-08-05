Горели 20 га лесопосадки возле Луганской областной больницы

В Луганске горели 20 га лесопосадки возле областной больницы

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель городского головы Луганска Виктор ПРОНИН.

По его словам, вчера, в Луганске три с половиной часа продолжалась борьба с огнем в одной из лесопосадок вблизи областной больницы. Площадь возгорания превысила 20 гектаров. Пожар возник в 14.50. В его ликвидации были задействованы около сотни работников МЧС, Луганского лесничества, коммунальных предприятий.

В.ПРОНИН назвал вчерашний пожар сложным для ликвидации и информировал о подробностях борьбы со стихией: «30 человек из МЧС привлекались к ликвидации пожара, 6 единиц техники, 36 человек из Луганского лесничества, 6 единиц техники, от коммунальных предприятий – 19 человек, 6 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 21,3 га, в том числе: 20 га – сухой травы, 1 га – тополиные посадки, 0,3 га – посадки крымской сосны».

Сегодня площадь, где полыхал огонь, находится под наблюдением подразделений МЧС и реальной угрозы не представляет. Главное, как было отмечено на брифинге, - в короткие сроки силами МЧС и Луганского лесничества пожар удалось локализовать.