В Киевской области ликвидированы возгорания торфа
00:19, 05 августа 2010Общество
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Сегодня днем в Управление МЧС по Киевской области ликвидировало возгорание торфа на площади более 2 га.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.
В частности, выявлено и ликвидировано возгорание торфа на площади 0,02 га близ хутора Красный Киево-Святошинского района, для тушения которого было привлечено 15 человек.
Также полностью ликвидировано возгорание торфа на площади 2 га вблизи села Леоновка Иванковского района.
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