В Киевской области ликвидированы возгорания торфа

Сегодня днем в Управление МЧС по Киевской области ликвидировало возгорание торфа на площади более 2 га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.

В частности, выявлено и ликвидировано возгорание торфа на площади 0,02 га близ хутора Красный Киево-Святошинского района, для тушения которого было привлечено 15 человек.

Также полностью ликвидировано возгорание торфа на площади 2 га вблизи села Леоновка Иванковского района.