30 предпринимателей откликнулись на просьбу о раздаче воды

В Днепропетровске, в общественных местах, на остановках транспорта, вокзалах, рынках работает 38 пунктов бесплатной раздачи питьевой воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского городского совета, более 30 предпринимателей города откликнулись на просьбу городского председателя Ивана КУЛИЧЕНКО о раздаче воды. Владельцев аптечных сетей мэр города призвал организовать непосредственно в самих аптеках пункты оказания первой неотложной помощи тем, кто в ней нуждается. Медики, милиция, спасатели и коммунальщики города работают в усиленном режиме.

Круглосуточно на автодорогах работает поливочная техника. По словам начальника ГКП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог» Александра ПЛЫГ, уже несколько дней подряд, с 24.00 до 5.00, задействованы все поливочные машины, дороги вымываются очень тщательно. В дневное время каждые два часа более 10 машин поливают дороги с самым активным движением автотранспорта.

«Ездят специально не колоннами, а по одной машине, чтобы не осложнять передвижение. Поливают со средним напором, чтобы вода не попадала на отполированные машины и водители не жаловались», - отметил А.ПЛЫГ.

Сегодня градусник, который находится в центре Днепропетровска, на пересечении проспекта Карла Маркса и ул. Артема, ближе к вечеру показал плюс 47. Однако синоптики не могут сказать, что установлен температурный рекорд, так как официальный градусник, расположенный в аэропорту, в это же время показывал плюс 38,9.

«К тому же в Украине бушуют магнитные бури, вызванные невероятной вспышкой на Солнце», - отметили в Днепропетровском гидрометцентре.