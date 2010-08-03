На въездах в Полтавскую область поставят макеты казаков, которые в дни Сорочинской ярмарки будут указывать путь на это мероприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника Главного управления промышленности и развития инфраструктуры Полтавской облгосадминистрации Илья ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

По его словам, также для всех желающих попасть на ярмарку организуют регулярное курсирование автобусов из Полтавы до Миргорода и в Большие Сорочинцы, а остановку пассажирских поездов на станции «Миргород» сделают длиннее - с 2 минут до 5.

Для частного автотранспорта на стоянках рядом с ярмаркой оборудуют 6-7 дополнительных заездов.

Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка в этом году будет проходить с 17 по 22 августа. Официальное открытие ярмарки запланировано на 18 августа на 11.00.