Кабмин сократил в 2,3 раза финансирование АПК из Стабфонда

Кабинет министров Украины сократил количество средств, которые выделяются из Стабилизационного фонда в 2010 году для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов, общегосударственных и государственных целевых программ в агропромышленном комплексе, с 2,903 млрд. грн. до 1,253 млрд. грн.

Соответствующее постановление Кабмина от 28 июля 2010 г. № 652 “О внесении изменений в Порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов, общегосударственных и государственных целевых программ в агропромышленном комплексе, решения вопросов материально-технического обеспечения бюджетных учреждений агропромышленного комплекса” опубликовано на сайте правительства.

В частности, правительство сократило выделение средств на удешевление кредитов для аграриев с 1,012 млрд. грн. до 622 млн. грн. Уменьшилось также финансирование инвестиционных проектов: по частичному возмещению сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов — с 1 млрд. грн. до 0,1 млрд. грн., по предоставлению государственной финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции — с 200 млн. грн. до 50 млн. грн.

Выделение средств на предоставление государственной поддержки для производства продукции растениеводства сократили с 258,590 млн. гривен до 213,590 млн. грн., из них для выплаты частичной компенсации стоимости использованной электроэнергии для полива сельскохозяйственных культур на орошаемых землях финансирование уменьшили с 88,59 млн. гривен до 43,59 млн. грн.

На осуществление мероприятий по охране и повышению плодородия почв финансирование сократили с 100 млн. гривен до 5 млн. грн.

Финансирование частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства уменьшили с 150 млн. гривен до 100 млн. грн; средства на предотвращение распространения возбудителей инфекционных болезней животных сократили с 16 млн. гривен до 6 млн. грн.

Финансирование ликвидации последствий затопления шахт государственного предприятия “Солотвинский солерудник” Закарпатской области уменьшили с 20 млн. гривен до 10 млн. грн.

Объем бюджетных средств Стабилизационного фонда, которые предполагалось выделить на финансирование общегосударственных программ в АПК на возвратной основе, сократился с 130 млн. грн. до 80 млн. грн. В частности, на предоставление кредитов фермерским хозяйствам будет выделено 40 млн. грн., тогда как ранее предполагалось выделение 80 млн. грн., на закупку племенных животных, отечественной техники и оборудования для АПК для реализации аграриям на условиях финансового лизинга - 40 млн. грн. (ранее предполагалось 50 млн. грн.).