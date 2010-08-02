Боксер нокаутировал прохожих и грабил

У Чернігові правоохоронці затримали 30-річного жителя обласного центру, який скоїв понад 20 пограбувань.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника Чернігівського міського відділу міліції Наталія ЧОВПИЛО.

За її інформацією, затриманий у минулому був боксером і своїми жертвами обирав лише чоловіків. Крім того, завжди намагався, щоб суперник був набагато міцнішим, аніж він сам. Йому було просто цікаво, чи можна кількома ударами нокаутувати суперника (випадкового перехожого), зазначила Н.ЧОВПИЛО. Коли ж жертва падала, грабіжник забирав гроші, каблучки, мобільні телефони, знімав навіть куртки.

Наразі чоловіка затримали, його підозрюють у скоєнні 22 пограбувань та 2 крадіжок. За цими фактами порушено кримінальні справи відповідно до ч. 2 ст. 186 ("Грабіж") та ч. 2 ст. 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу України. Санкції за статтями, відповідно, становлять до 6 та до 5 років позбавлення волі.