Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 1 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,21/10,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,45-10,30 грн./евро, по продаже – в пределах 9,75-10,42 грн./евро.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня изменился незначительно и сегодня составляет 10,22/10,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,05-10,30 грн./евро, по продаже – в пределах 10,30-10,41 грн./евро.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2350/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 10,05/10,45 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,867/7,905 грн., евро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,2560/0,2640 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8927, к евро – 10,28261, к российскому рублю – 0,26146.