Василий Вирастюк попал в ДТП, его жена в реанимации (фото)

Обладатель титула "Сильнейший человек Украины", известный шоумен-силач из Ивано-Франковска Василий Вирастюк попал в ДТП.

Авария произошла в Киеве вблизи Одесской площади. Mitsubishi спортсмена, который ехал вместе с женой, несколько раз перевернулась после столкновения с SUZUKI Vitara, которая выехала на встречную полосу.

Основной удар пришелся на заднюю часть авто. За рулем SUZUKI была беременная женщина, рядом сидел ребенок. Жену Вирастюка выбросило из машины, сам спортсмен из автомобиля выбирался через люк.

Жена сейчас в реанимации, Вирастюк отделался синяками.

"Левая сторона головы повреждена, ну и такое состояние просто, будто верхнюю часть моего тела засунули в мясорубку и пережевали", - рассказал Вирастюк.

ТСН

Фото -Друга Смуга