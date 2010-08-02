Нацбанк не допустит значительного укрепления гривни

Гривня сохраняет стабильность благодаря поступлению кредитных ресурсов в Украину, в результате улучшая настроения украинцев и поддерживая баланс текущего счета близким к нулю.

Об этом сказано в аналитическом обзоре «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, Украина сделала серьезный шаг в направлении внедрения более гибкого валютного курса, что является одним из требований МВФ. Так, с июля был отменен налог в Пенсионный фонд с валютообменных операций, что позволит (хотя бы банкам) более активно торговать на валютном рынке. При этом Национальный банк не допустит значительного укрепления гривни, чтобы не навредить экспортерам.

«Де-факто гривня остается сильно привязанной к доллару, поэтому для того, чтобы на самом деле внедрить плавающий валютный курс, НБУ придется осуществить ряд инициатив для либерализации рынка, в том числе относительно валютной позиции банков, чего, скорее всего, не произойдет в ближайшее время», – считает аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.