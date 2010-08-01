Украинка стала второй на конкурсе "Новая волна"

Татьяна ШИРКО из Украины заняла второе место на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2010" в Юрмале.

Как сообщают «Подробности», победителем конкурса стала певица из Армении Сонна ШАХГЕЛЬДЯН, третье место досталось эстонцу Уку СУВИСТЕ.

В первый из трех конкурсных дней участники исполнили мировой хит, во второй - хит своей страны, а в третий день представили зрителям и членам жюри песню, написанную специально для музыкального смотра.

"Новая волна", пришедшая на смену всесоюзному фестивалю "Юрмала", традиционно проходит с 27 июля по 1 августа. В этом году в конкурсе приняли участие 17 исполнителей из 12 стран мира. Призовой фонд составляет 100 тыс. евро, из которых 50 тыс. евро полагаются за первое место, 30 тыс. - за второе и 20 тыс. - за третье.