В Тернополе накрыли подпольное игорное заведение

В Тернополе разоблачили подпольное игорное заведение, где изъяли оборудования на 0,5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении налоговой милиции областной налоговой администрации, подпольный игорный клуб обнаружили в центре Тернополя в подвальном помещении. Игорное заведение было оборудовано 24-ма игровыми автоматами, при этом оператор клуба не смог предоставить налоговикам документы, которые бы удостоверяли право собственности на помещение, его аренду, документы на право заниматься хозяйственной деятельностью и тому подобное.

Материалы по данному факту сотрудники налоговой милиции направили в областное управление милиции для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 203 Уголовного кодекса Украины.