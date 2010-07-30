Янукович, Тимошенко и Ющенко соболезнуют родным Николая Мозгового

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования родным, близким и коллегам Николая Мозгового.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, “В.ЯНУКОВИЧ выражает глубокие соболезнования в связи со смертью прекрасного человека, выдающегося композитора, певца и гражданина Николая Петровича Мозгового”.

“Песни Николая Мозгового очаровывают глубоким лиризмом, силой чувств. Это наследие художника навсегда останется в памяти людей. Соболезную родным и близким”, – отметил глава государства.

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Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста Украины Николая МОЗГОВОГО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Н.МОЗГОВОЙ – “человек, наделенный множеством творческих талантов. Народный артист, украинский певец, композитор, автор многих популярных песен. Но самым главным талантом Николая Петровича была способность искренне и самоотверженно любить свою страну. Это окрыленное чувство он возносил в свои песнях даже в те времена, когда всему украинскому почти не оставляли места. И наш народ платил ему таким же искренним восторгом, благодарностью и любовью”.

“Та Украина, настоящая, о которой писал песни и пел Николай МОЗГОВОЙ, сегодня в скорби”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и выразила искренние соболезнования семье, близким и друзьям по поводу тяжелой утраты.

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Бывший Президент Украины, председатель партии "Наша Украина" Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Украины Николая Мозгового.

Текст соболезнования размещен на сайте партии.

"От нас ушел талантливый композитор и певец, патриот Украины, сердечный, светлый человек, яркая личность", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Экс-президент отметил, что каждая песня Н.Мозгового "пример настоящей сыновней любви к своей Родине", а "искренние, открытые, волнующие произведения" композитора уже стали классикой украинской музыки.

"Светлая память о Николае Мозговом навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул глава "Нашей Украины".

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Как сообщал УНИАН, певец и композитор, генеральный директор Национального дворца искусств “Украина”, народный артист Украины Н.Мозговой умер сегодня в 7 часов утра от остановки сердца на 63-м году жизни.

Похороны Н.Мозгового состоятся в воскресенье, 1 августа.

Н.Мозговой родился 1 сентября 1947 года в селе Сарнов Хмельницкой области. Он автор таких известных песен как "Рідний край", "Моя перша любов", "Горянка", "Минає день", "Зачаровані слова", "Дві качелі" и другие.