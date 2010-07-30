Задержаны несколько человек по делу о взрыве в Свято-Покровском храме

Сотрудниками Главного управления МВД Украины в Запорожской области по подозрению в организации взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье уже задержаны несколько человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Запорожье заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

"Задержаны несколько человек, можно говорить об их причастности к данному преступлению. Однако это еще не доказано - проводятся допросы, экспертизы. Поэтому говорить об этих людях более конкретно мы пока не можем", - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа. В результате взрыва один человек - монахиня местного монастыря - получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась в больнице. Еще 8 человек получили ранения и травмы, квалифицированные медиками, как "легкие телесные повреждения" и "повреждения средней степени тяжести".