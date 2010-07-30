В Киевэнерго отрицают причастность к коррупционному скандалу в мэрии

Акционерная компания “Киевэнерго” опровергает информацию о причастности должностных лиц компании к коррупционному скандалу в мэрии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

Департамент корпоративных коммуникаций “Киевэнерго” опровергает информацию, размещенную 30 июля 2010 года на сайте газеты “Сегодня” в статье “МВД: В киевской мэрии еще будут аресты”. В частности, в статье речь идет о следующем: “Уже открыто больше 20 дел против чиновников мэрии и КП. Как стало известно “Сегодня” от собственных источников, речь идет о “Плесо”, которое заведует пляжами, “Киевэнерго”, “Водоканале”.

В компании заявляют, что “Киевэнерго” не имеет никакого отношения к коррупционному скандалу в мэрии, возбужденные по этим фактам уголовные дела никоим образом не касаются компании. Размещенная информация является клеветой и требует немедленного опровержения. К тому же “Киевэнерго” не является коммунальным предприятием и не подчинена мэрия.

Департамент корпоративных коммуникаций компании отмечает, что журналист издания “пренебрег своими профессиональными обязанностями, построив публичное обвинение компании “Киевэнерго” и ее руководителей на непроверенных фактах. Таким образом, журналистом нарушены не только профессиональные, но и юридические и этические нормы”.

В связи с этим компания требует от редакции газеты “Сегодня” опубликовать официальное опровержение неправдивой информации, в соответствии с требованиями законодательства. “Если это не будет сделано оперативно и в полном объеме, компания оставляет за собой право обращения в суд для принудительного исправления редакцией и журналистом информации, которая не соответствует действительности”, - подчеркивается в сообщении.