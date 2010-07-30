Замначальника налоговой инспекции погорел на 30-тысячной взятке

Сотрудники прокуратуры Сумской области задержали заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в городе Сумы по подозрению в получении 30 тысяч гривень взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации следователя по особо важным делам прокуратуры Сумской области Максима МОСТОВОГО, задержание чиновника произошло 28 июля.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. По словам М.МОСТОВОГО, в поле зрения прокуратуры попала 23-летняя девушка, которая работает старшим государственным налоговым ревизором-инспектором ГНИ в г. Сумы.

По данным прокуратуры, она, действуя по предварительному сговору с заместителем начальника ГНИ, требовала от предпринимателя взятку в размере 80 тыс. грн.: проверка выявила у предпринимателя нарушение, а подозреваемые требовали деньги за то, чтобы не отображать в полном объеме выявленные нарушения налогового законодательства в акте проверки и уменьшить суммы штрафных санкций. Вечером 28 июля на одной из улиц Сум работники прокуратуры и УБЭП ГУМВД Украины в Сумской области задержали налоговиков в момент получения от предпринимателя части взятки в размере 30 тыс. грн.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 (получение взятки служебным лицом в крупном размере совмещенное с вымоганием взятки), что предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.