Милиция обнаружила плантацию конопли на болоте

В Геническом районе Херсонской области сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областной милиции во время патрулирования территории на вертолете обнаружили в болотных зарослях камыша плантацию конопли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, около 300 трехметровых кустов конопли росли в полностью заболоченной местности. Добраться до плантации на автомобиле или на лодке было невозможно. При этом, все конопляные кусты были тщательно ухожены: часть из них была высажена в грунт, другая часть - в специально оборудованные ящики с дренажной системой, некоторые кусты были подвязанные, с оборванными верхушками для лучшего роста.

Обнаруженная милиционерами конопля была собрана и уничтожена неподалеку от плантации; несколько кустов направлено на экспертизу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности хозяина плантации.