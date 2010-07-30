Эстония и Литва хотят отобрать у Газпрома свои газопроводы

"Газпром" может потерять газотранспортные активы в Прибалтике, страны которой надеются создать конкуренцию на своих газовых рынках и снизить цены на газ. Газета "Коммерсант" пишет, что Эстония разрабатывает законопроект о разделении национальной газовой компании Eesti Gaas, которая на 47 процентов принадлежит "Газпрому" и "Итере", на транспортную и торговую составляющую. Аналогичное решение готовит Литва, частью газотранспортной системы которой также владеет российский концерн.

"Коммерсант" пишет, что Министерство экономики и департамент по конкуренции Эстонии разрабатывают законопроект о разделении компании Eesti Gaas. Такую возможность предусматривает принятый в 2009 году Третий энергопакет ЕС. В сентябре законопроект будет рассмотрен в парламенте.

Третий энергопакет ЕС предусматривает три варианта отчуждения газопроводов - национализация, создание независимого оператора для управления газопроводами, уступка эстонскому правительству золотой акции Eesti Gaas с правом вето.

Eesti Gaas является монополистом по транспортировке и распределению, а также продаже российского газа в Эстонии. Акционерами Eesti Gaas являются "Газпром" (37 процентов акций), E.ON Ruhrgas AG (33,66 процента), Fortum (17,72 процента), Itera Latvija (9,85 процента) и миноритарии.

Правительство Литвы в июле рассмотрело законопроект об аналогичном разделении национального газового концерна Lietuvos dujos на два предприятия не позднее марта 2012 года. Акционерами Lietuvos dujos являются E.ON Ruhrgas International (38,9 процента), "Газпром" (37,1 процента) и правительство Литвы (17,7 процента).

Сейчас страны Прибалтики платят за российский газ самые высокие цены в ЕС. Эстония закупала топливо в России первом квартале по 318,2 доллара за тысячу кубометров. При этом "Газпром" продавал газ в Европу в среднем по 265-270 долларов за аналогичный объем. Цена природного газа в Литве на 100-150 долларов выше цен на газ в Западной Европе.

Лента.ру