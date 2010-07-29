Субсидии на ЖКУ украинцам дадут из денег Евросоюза?

Для компенсации населению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг Европейский Союз выделит Украине 600 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Он отметил, что ранее была достигнута договоренность о том, что ЕС выделит средства после вступления в силу решения Международного валютного фонда о предоставлении Украине нового кредита.

«Вчера вступило в силу решение МВФ, и это означает, что мы получим для реализации этой задачи примерно 600 млн. евро», – сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа 2010 года.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».