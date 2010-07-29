Милиция провела обыск в горуправлении связи Киева

Вчера, 28 июля, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в столичном Управлении связи, информатизации и защиты информации, расположенном в Лабораторном переулке, 11/62А.

Как пишет «Газета по-киевски» (№140 от 29 июля), с самого утра милиционеры никого не впускали и не выпускали без разрешения старшего следователя. Всех работников управления вывели из кабинетов в коридор, разрешив взять с собой только стулья. Покурить выпускали только после проверки карманов и сумок.

По словам сотрудников управления, был проведен обыск в кабинете и. о. начальника Вадима КОНОВАЛА и бухгалтерии.

Упаковав документы в ящики, после 14.00 милиция уехала. По данным издания, обыск в ведомстве проводился из-за истории с присвоением чиновниками 2,5 млн. грн., выделенных на программу «Создание телекоммуникативной инфраструктуры Киева». Следствие выяснило, что ГУ связи еще 12 августа 2008 года заключило договор с некой фирмой «Атлас» на прокладку оптоволоконных кабелей для КП «Киевский метрополитен». Фирма якобы передала «связистам» 66 км кабеля и получили за это 2,5 млн. бюджетных гривень. Проверка КРУ показала, что кабели куда-то исчезли, отмечает газета.