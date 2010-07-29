Газопроводы Северный и Южный потоки могут стать самым дорогим в мире металлоломом.

Такое мнение высказала эксперт Института имени Горшенина Наталия КЛАУНИНГ, комментируя заявления о создании трехстороннего газотранспортного консорциума Украина-ЕС-Россия, звучащие в последнее время, сообщили УНИАН в Институте.

Эксперт отметила, что подобные заявления пока не несут никаких практических последствий. В частности, по ее словам, условия создания такого консорциума, которые озвучил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, заведомо невыполнимы потенциальными партнерами. Н.КЛАУНИНГ отметила, что речь идет о том, что Россия должна предоставить гарантии прокачки через Украину ежегодно не менее 150 млрд. кубометров в течение ближайших 10 лет (в то время как сейчас, по данным НАК «Нафтогаз Украины», ежегодно прокачивается около 120 млрд.), а Евросоюз, в свою очередь, должен гарантировать закупку этого объема газа.

«Евросоюз в последние годы старается диверсифицировать поставки газа и не зависеть только от России, закупая, например, все большие объемы сжиженного газа в Катаре. С другой стороны, можно ожидать существенного изменения цены на российский газ в ближайшее время. Потенциальные партнеры просто не могут предоставить гарантии, которые требует украинская сторона», - сказала Н.КЛАУНИНГ.

По ее словам, в Институте Горшенина предполагают, что в среднесрочной перспективе может оказаться так, что сама идея газотранспортного консорциума станет неактуальной, поскольку упадет ценность трубопроводных поставок газа.

Эксперт уверенна, что уже сегодня в мире присутствует серьезнейший фактор, способный изменить расстановку сил на мировом газовом рынке в среднесрочной перспективе. «Речь идет о разработке новых технологий добычи так называемого сланцевого газа. Это газ, залегающий на большей глубине, по-другому и требующий другой, более дорогостоящей, технологии добычи», - отметила Н.КЛАУНИНГ. Она привела пример, что США, именно благодаря альтернативным проектам – включая добычу сланцевого газа, в прошлом году отобрали у России мировое лидерство по добыче газа: они добыли 745,3 млрд. кубометров против российских 582,9 млрд. В 1990 году из альтернативных источников США добывали только 10% газа, сейчас же - более 40%. «К 2020 году этот показатель, согласно прогнозам, должен достигнуть 60%, что в дальнейшем позволит США полностью отказаться от импорта газа», - считает Н.КЛАУНИНГ. По ее мнению, можно прогнозировать уменьшение зависимости стран Европы от трубопроводных поставок из России. «Уже сегодня на мировом рынке существует излишек сжиженного природного газа, который является реальной альтернативой российскому трубопроводному и ставит под сомнение целесообразность не только европейского Набукко, но и российских Северного и Южного потоков. А если учесть успехи тех же США в разработке сланцевого газа и интерес к этим разработкам со стороны ЕС, на территории которого, как и на территории Украины, находятся крупные месторождения, то в перспективе идея создания украинского газотранспортного консорциума станет неактуальной, а Северный и Южный потоки – самым дорогим в мире металлоломом», - сказала Н.КЛАУНИНГ.