Умерла женщина, пострадавшая при взрыве в церкви

Пострадавшая сегодня в результате взрыва в Запорожье в Свято-Покровской церкви УПЦ Московского патриархата монахиня Людмила скончалась в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

"Монахиню Людмилу, приблизительно 1936 года рождения, которая в момент происшествия находилась на улице около выхода из храма и получила многочисленные телесные повреждения, медикам, к сожалению спасти не удалось", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, число пострадавших в результате происшествия могло быть значительно большим, если бы взрыв произошел в другое время дня, а не тогда, когда "к счастью, большого количества прихожан на месте взрыва в храме не было".