Умерла женщина, пострадавшая при взрыве в церкви
20:41, 28 июля 2010Общество
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Монахиня Людмила была на улице у выхода
Пострадавшая сегодня в результате взрыва в Запорожье в Свято-Покровской церкви УПЦ Московского патриархата монахиня Людмила скончалась в больнице.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.
"Монахиню Людмилу, приблизительно 1936 года рождения, которая в момент происшествия находилась на улице около выхода из храма и получила многочисленные телесные повреждения, медикам, к сожалению спасти не удалось", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, число пострадавших в результате происшествия могло быть значительно большим, если бы взрыв произошел в другое время дня, а не тогда, когда "к счастью, большого количества прихожан на месте взрыва в храме не было".
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