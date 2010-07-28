Киевский ЦУМ таки продали

Компания "Киев-дилер" признана победителем приватизационного аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

По информации пресс-службы, реализационная цена 39,647% акций ЦУМа составила 89,05 млн. грн. При номинальной стоимости одной акции 1,05 грн. ее реализационная цена составила 3,65 грн.

Всего в торгах на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) принимали участие четыре компании – ИК "Фаворит", ФК "Автоальянс-Инвест", ООО "Киев-дилер" и ООО "Тект-трейд".

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в июле т.г. возобновил на УМВБ аукционные торги по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО «Киевский центральный универмаг» (ЦУМ) на основании постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 30 июня 2010 года и в соответствии с приказом ФГИУ от 20 июля т.г. Ранее торги были приостановлены из-за судебных исков.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины. Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.