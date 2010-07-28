Районного прокурора взяли на взятке 100 тысяч долларов

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержала прокурора одного из районов Черкасской области во время получения взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, взятку прокурор получил он частного предпринимателя, местного жителя.

Бизнесмен обратился к прокурору с заявлением о том, что его конкуренты незаконно завладели его имуществом на основании поддельного решения суда. Представитель прокуратуры пообещал решить этот вопрос и возбудить соответствующее уголовное дело за материальное вознаграждение в сумме 100 тыс. дол.

24 июля сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали взяточника «на горячем» во время получения им второй части взятки в размере 783 тыс. грн.

Генеральной прокуратурой Украины в отношении прокурора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере).

27 июля с.г. Печерский районный суд Киева избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей до двух месяцев.

Досудебное следствие по уголовному делу продолжается.