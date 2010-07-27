Директор финучреждения требовал 40 тысяч за справку

В Херсонской области сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили директора филиала одного из финансовых учреждений, который требовал и получил 40 тысяч гривен взятки от жительницы областного центра за выдачу ей справки об отсутствии задолженности по кредитному договору.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВДУ в Херсонской области прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.