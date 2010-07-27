Киевэнерго пугает оборваными проводами

В связи с сильными ливнями, которые в последнее время прошли в Киевской области, в информационно-справочную службу АК «Киевэнерго» поступают десятки сообщений об обрывах воздушных линий электропередач, неосторожное поведение вблизи которых может привести к травмированию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба “Киевэнерго”.

Компания напоминает об опасности и призывает всех жителей и гостей столицы быть внимательными и осторожными; руководителей предприятий - проводить соответствующую разъяснительную работу со своим персоналом; родителей - присматривать за своими детьми и местом их пребывание, объяснять им правила поведения в местах нахождения действующих электроустановок.

В “Киевэнерго” напоминают, что любой оборванный провод следует считать таким, который находится под напряжением, поэтому срочно сообщите об этом по телефону информационно-справочной службы “Киевэнерго” 15-88 или 201-58-79. “Подчеркиваем, что право восстановления электроснабжения имеют исключительно бригады аварийных служб! Пока не приедет бригада, ни в коем случае нельзя приближаться к месту повреждения на расстояние менее 8 метров, необходимо помочь организовать охрану или ограждение этого места», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, «Киевэнерго» обращает внимание на то, что в последнее время в Украине наблюдается резкий рост количества случаев смертельного травмирования населения на энергетическом оборудовании, и, что особенно трагично, - детей. Негативная динамика роста количества таких случаев наблюдается на протяжении всего 2010 года. По данным Минтопэнерго, за 6 месяцев текущего года произошли 33 случая смертельного травмирования электротоком. Для сравнения: за 2009 год произошло в целом 27 подобных случаев.

«В прошлом году на оборудовании “Киевэнерго” имели место случаи травмирования посторонних лиц, в том числе и детей, и поэтому компания сейчас обеспокоена данной ситуацией. Чаще всего травмирования происходит, когда люди не соблюдают элементарные правила безопасности, не обращают внимания на запретительные знаки, которые находятся на трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах, электрических столбах и др.», - отметил и.о. директора по вопросам охраны труда и чрезвычайных ситуаций АК «Киевэнерго» Владимир КИСЕЛЕВ.

В связи с такой негативной тенденцией и во избежание травмирования “Киевэнерго” напоминает простые правила поведения в местах нахождения действующих электроустановок:

- не приближайтесь к оборванным электросетям на расстояние менее 8 метров;

- не включайте электроприборы мокрыми руками (вода является проводником электричества);

- не бросайте провод или другие предметы на проводы воздушных линий электропередач;

- не поднимайтесь на опоры линий электропередач;

- не заходите и не поднимайтесь на трансформаторные пункты, расположенные непосредственно у жилых домов (из них электроэнергия под напряжением 220/380В поступает в квартиры);

- не открывайте двери распределительных шкафов, прикрепленных к стенам жилых домов (внутри них находится оборудование под напряжением);

- не заходите на территорию трансформаторной подстанции открытого типа “Киевэнерго” (такие подстанции всегда имеют ограждение, на котором устанавливаются запретительные знаки, — желтый треугольник с черной ломаной стрелой);

- не разбивайте изоляторы на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях;

- не сооружайте под проводами линий электропередач здания, не оставляйте под ними разнообразные материалы.

“Киевэнерго” обращает также внимание, что нарушение правил поведения в местах нахождения действующих электроустановок приводит как к травмированию, так и к обесточиванию потребителей.