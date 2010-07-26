Янукович открыл путь к экспансии Газпрома?

Подписанный в июле украинским Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ закон о реформе газового рынка открывает дорогу к экспансии на нем российскому газовому монополисту - компании „Газпром”.

Об этом говорится в переданном УНИАН анализе эксперта Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Анны ГУРСКОЙ.

Эксперт отметила, что принятый и подписанный 16 июля закон формально отвечает принятой Брюссельской декларации с марта 2009 года - которая предусматривает введение европейских стандартов на газовом рынке в Украине - но настоящие изменения будут зависеть от последующих шагов украинских властей.

В первую очередь речь идет о реальном выделении компании - оператора газотранспортной системы из компании „Нафтогаз Украины” и предоставлении на равных условиях доступа к газопроводам и хранилищам всем участникам рынка.

Эксперт обратила внимание, что в принятом законе не принято во внимание требование другой директивы Европейской комиссии, которая ограничивает доступ на рынок инвесторов, не имеющих разделенных компаний по транспортировке, добыче и продаже газа.

„Таким образом, даже при частичной либерализации рынка, закон открывает дорогу к экспансии „Газпрома” на украинской рынок, которая в последнее время ограничивалась”, - отметила аналитик.

Она напомнила, что, несмотря на имеющуюся лицензию на продажу в Украине 7,5 млрд. кубометров газа, в прошлом году российский „Газпром” продал лишь 2,8 млрд. кубометров „голубого топлива”.

Эксперт также отметила, что, несмотря на запись в законе о свободном выборе продавца и поставщика газа, на практике их деятельность регулируется подконтрольной правительстве Национальной комиссии по рынку электроэнергии.

Кроме этого, конкуренцию будет ограничивать действующий порядок, согласно которому, все компании, добывающие газ в Украине с более чем 50% долей государства, обязаны продавать топливо „Нафтогазу”.

Эксперт отметила, что закон может привести к либерализации газового рынка Украины, но в то же время на практике часть его запасов может использоваться властью для распределения рынка по собственному усмотрению.

„Принятые решения являются в значительной мере результатом действий ЕС и давления МВФ на украинское правительство. Они указывают на заинтересованность властей поддерживать сотрудничество не только с Москвой и «Газпромом», но также и с Западом”, - отметила аналитик.