Много шума, но Луценко пока на свободе

Лидер общественного движения "Народная самооборона" дал интервью телеканалу "1+1"

- Юрий Витальевич, много шума, но вы пока на свободе. Похоже, на хорошо спланированную пиар-кампанию, но трудно предположить, что вы проводите её вместе с “донецкими”... Вы уже заказали социологическое исследование, насколько вырос ваш рейтинг? Или, может, уже имеете такие данные?..

- Вы знаете, я никогда не хлопотал о своих рейтингах, иначе делал бы много вещей по-другому. Вообще, человек, который занимается исключительно отслеживанием своей популярности, не делает того, что ему надлежит делать “по жизни”. Я действовал по своим убеждениям, и их не меняю ни в оппозиции, ни во властном кресле, ни сегодня, опять находясь среди людей. Вы знаете, это не пиар, потому что, простите, когда трясут по всей Украине всех наших активистов, ищут у них взрывчатку, оружие, когда приходят среди ночи к родным, знакомым, когда начинают изымать газеты из киосков, это не заказной пиар, это просто истерия сегодняшней власти, которая понимает, что находится при власти благодаря подкупу и лжи. И потому любые проявления организованного гражданства ей страшны. И они в панике начинают повторять то, на что учились в ноябре-декабре 2004 года.

- Ваша пресс-секретарь сообщила, что о вчерашнем обыске на квартире вы знали через две недели. За это время вы не выносили из квартиры чего-то, что представляет интерес для следствия: какие-нибудь системные блоки, оружие?..

- Прежде всего, я знал об этом не за две недели, а за два дня. Потому что прокуратура подала представление в Печерский суд 17-го числа, а пришли ко мне вчера...

- А за два дня ничего не выносили?

- Ну, можно спросить у консьержа, не вывозил ли я мебель, нет ли свободных простенков в моей квартире – слава богу, там журналисты всю ее увидели. В действительности, все это абсолютно надуманы причины. Здесь я хотел бы остановиться вот на какой детали: действительно, обыск проводился у меня почти законно (если не учитывать, что не допустили адвокатов, не дали ознакомиться с постановлением о возбуждении самого уголовного дела), но вопрос в другом: на каком основании Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. По фальшивым надуманным мотивам... Прокурорские меня обвиняют меня в том, что якобы один гражданин, награжденный именным оружием, предоставлял милиции, а возможно и Луценко, офисную мебель и компьютеры. У меня нотариально заверено заявление этого гражданина о том, что он никогда никому не предоставлял никакой материальной помощи в МВД, а свидетельствовал об этом под давлением следователей.

Вторая позиция: они искали у меня израильский паспорт – я им в дверях предъявил документ израильского консула, в котором свидетельствуется, что номер, которым козыряет господин Кузьмин, ни одному гражданину не выдан, и я не являюсь гражданином Израиля.

И третья позиция: якобы я уклоняюсь от следствия. Я вчера, будучи у себя дома, получил повестку и сразу пришел к следователям.

Поэтому все три основания, по которым суд принял решение об обыске, были грубо фальсифицированы работниками Генеральной прокуратуры.

Но... Я хотел бы сказать... Речь не о деле Луценко. Луценко знает свои права и будет их защищать, но знаю сегодня, что речь идет о давлении на всех инакомыслящих и инакодействующих, и на это рассчитывает нынешняя власть. Потому я прекрасно осознаю, что за мной сейчас наблюдают все те, кто также хочет защищать свои убеждения и смотрит на меня как на символ того, кто может дать выстоять при этих репрессиях.

- Вопрос к вам именно как к символу. Вот вы говорите сейчас о политическом давлении. А фигурант одного из резонансных дел, возбужденного после Оранжевой революции, бывший главный милиционер Львовской области господин Сало, если помните... он назвал вас “творцом оранжевого НКВД” и винил вас в политических репрессии. Опровергните, если можете.

- Что тут опровергать? Любые такие заявления человека, который находился так долго в бегах, в международном розыске, и только со сменой руководства МВД появился сюда опять, пытаясь возглавить Львов, смешны. Спросите у львовян, что они знают о господине Сало, и вы все поймете. Это один из самых одиозных служак режима Кучмы, который превратил милицию в орган зарабатывания денег и подавления инакомыслящих. И именно он среди тех, кто довел народ до восстания во время оранжевых событий...