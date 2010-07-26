Янукович вернул в ВР закон о тарифах для электротранспорта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул в Верховную Раду со своими предложениями законопроект «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О городском электрическом транспорте».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Представлять предложения Президента во время повторного рассмотрения документа в парламенте будет министр жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ, информирует пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, согласно проголосованному ВР 1 июля законопроекту, устанавливалась норма, которая предусматривала применение для городского электрического транспорта при проведении основной деятельности, связанной с пассажироперевозками, тарифа для населения на потребленную электрическую энергию.

Между тем Президент считает, что принятие такой нормы противоречит статье 116 Конституции Украины, статье 4 Закона «О ценах и ценообразовании», а также не согласовывается с решением Конституционного Суда от 2 марта 1999 года в части разграничения полномочий Верховной Рады, Кабинета министров и местных органов власти относительно тарифообразования.