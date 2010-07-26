Двое служащих сельсовета подделали документы на 4 га земли

В Житомирской области прокуратура возбудила уголовные дела против двух служащих сельсовета, которые подделали документы для незаконного отчуждения почти 4 га земель коммунальной собственности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил следователь Житомирской межрайонной природоохранной прокуратуры Роман МЕНЗАК.

По его словам, установлено, что двое служащих Ставищенского сельсовета Брусиловского района Житомирской области на протяжении 2007-2008 годов “составляли решения, которые на сессиях сельсовета не принимались".

Р.МЕНЗАК уточнил, что эти факты прокуратура выявила при проверке соблюдения требований земельного законодательства при передаче в собственность граждан земельных участков в Брусиловском районе.

Сейчас по этим фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1. ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Расследование длится.